ВТБ представляет новый интернет-банк ВТБ Онлайн

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ значительно упростил вход в интернет-банк: клиентам не нужно запоминать логин и пароль, теперь они смогут зайти в web-версию ВТБ Онлайн по QR-коду. Сервис появился в обновленном интернет-банке, который доступен пользователям с 7 декабря.

Вход в интернет-банк ВТБ теперь возможен по номеру телефона и QR-коду. Для этого нужно отсканировать его через обновленное мобильное приложение ВТБ Онлайн (версии 15.0 и выше). На главном экране моментально отражаются последние сохраненные данные, а балансы по картам и счетам обновляются сразу после проведения переводов, платежей и других операций. Переход между страницами занимает 1 секунду. Доступ в интернет-банк стал круглосуточным даже во время технических работ.

В новой web-версии появилось более 25 новых функций, в числе которых - оплата штрафов ГИБДД с возможностью просмотреть фотографию и место нарушения, пакетная оплата счетов, настройки лимитов, мгновенные переводы на карты в более чем в 100 стран и обновленный раздел «Бонусы».

Значительно упрощена навигация. Находясь на любой странице, пользователь может видеть в меню слева все доступные средства, а также список своих счетов, карт и других продуктов. Реализован быстрый доступ с главной страницы к истории операций, шаблонам и обмену валют. Изменились разделы в верхнем меню, куда вынесены все самые популярные операции среди пользователей интернет-банка, включая платежи, переводы, продукты, услуги и заказ справок.

ВТБ обновил визуальную составляющую интернет-банка: иллюстрации стали ярче и информативнее, появились новые иконки и значки для карточек продуктов. Создана новая анимация элементов интерфейсов, которая помогает пользователям лучше понять, что происходит на странице. При этом дизайн стал проще и понятнее для клиента.

Клиенты могут пользоваться новым интернет-банком не только с компьютеров или ноутбуков, банк начал адаптировать приложение под смартфоны и планшеты — уже проработана страница входа и главная страница. В 2021 году ВТБ планирует сделать адаптированным под планшеты и мобильные браузеры весь интерфейс.

Интернет-банк стал еще более безопасным. Как и в новом мобильном приложении, внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов.

— Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн ежемесячно составляет более миллиона человек, для которых более комфортно совершать привычные онлайн-операции на большом экране из дома или офиса. Поэтому для нас важно обеспечить быстрый и удобный сервис не только для мобильной версии ВТБ Онлайн, которая уже доступна всем пользователям iOS и Android, но и для web-сервиса. Наша стратегическая цель – 100% доступность всех продуктов и сервисов онлайн, и запуск нового интернет-банка ВТБ – один из важнейших шагов на пути к ней, — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)