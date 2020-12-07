В Челябинской области построен дом для детей-сирот и переселенцев

Новый дом в Новосинеглазово построен для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья. Фото: t.me/cheltodayru

Новый дом по ул. Станционной в п. Новосинеглазово уже готов к заселению. 124 квартиры предстоит обживать детям-сиротам и переселенцам из ветхо-аварийного жилья. В доме работают лифты, в квартирах сделан полный ремонт, установлена сантехника. Высотка 97 серии — проверенный десятилетиями надежный вариант бюджетного жилищного строительства.

Согласно контракту дом площадью 5,3 тыс кв м сдадут до 15 декабря.

В понедельник, 7 декабря, в новом доме побывал губернатор. Тему расселения ветхо-аварийного жилья в Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле. Регион перевыполняет планы расселения их жилья, признанного негодным для проживания. По распоряжению главы области для новоселов покупается, в основном, новое жилье.

Осмотрев дом по ул. Станционной, глава региона распорядился ускорить новоселья:

— Ставлю задачу заселить дом до Нового года. Люди должны встретить праздник в новых квартирах.