Грядут новоселья! В Копейске достроят три высотки-долгостроя

В Копейске 106 дольщиков получат-таки ключи от долгожданных квартир. Фото: minstroy74.ru

Тема завершения проблемных домов-долгостроев с участием средств дольщиков — на личном контроле губернатора Алексея Текслера. На федеральном уровне глава региона работает с руководством наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Благодаря активной позиции Алексея Текслера и минстроя Челябинской области в регионе приняты положительные решения уже по 25 долгостроям.

Хорошая новость: в Копейске ключи от квартир получат, наконец, дольщики трех проблемных домов компании «СтройИнвест» про Коммунистическому проспекту, 25. 106 семей справят долгожданные новоселья.

НС Фонда накануне рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий, связанных с восстановлением прав дольщиков 17 домов в девяти регионах страны. В их число попали высотки в Копейске. По решению Фонда все три дома будут достроены.

Напомним, компания «СтройИнвест» (входила в ГК «Серебряный ключ») начала стройку шесть лет назад. Потом работы замерли: застройщика суд признал банкротом.

Правительство Челябинской области обратилось в Фонд защиты прав дольщиков, и вот оно, положительное решение.