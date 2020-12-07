Андрей Барышев помог семьям с детьми-инвалидами в решении многолетней проблемы

На протяжении многих лет жительница одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе добивалась установки дорожного знака «Парковка для инвалидов». Дело в том, что женщина одна воспитывает ребенка-инвалида, и каждый раз ей приходилось с большим трудом переносить сына до машины, которую не всегда удавалось оставить возле подъезда. Одинокая мама писала обращения и в районную администрацию, и в Управление дорожного хозяйства с просьбой поставить знак возле подъезда — за четыре с лишним года у нее накопилась внушительная стопка ответов из различных ведомств. Стопка росла, а вопрос с парковочным знаком так и не решался. До тех пор пока в ситуацию не вмешался депутат Госдумы Андрей Барышев. При его содействии удалось помочь не только одинокой маме с улицы Дегтярева, но и семье с аналогичной проблемой, проживающей на улице Пекинская, 29. Теперь здесь также возле подъезда установлен знак «Парковка для инвалидов».

Казалось бы, проблема не глобальная и не требующая особых затрат, но бюрократические проволочки, формальное отношение чиновников к своим обязанностям много лет не давали возможности родителям детей-инвалидов добиться законной установки дорожных знаков. Они благодарны Андрею Барышеву за то, что он подключился к решению вопроса и справедливость восторжествовала.

Напоминаем, что общественная приемная депутата Государственной Думы Андрея Барышева расположена в Центральном клубе по адресу: Шоссе металлургов, 70-Б. телефон для связи 721-37-09, 726-08-08. Здесь же можно записаться на бесплатный прием к юристу.