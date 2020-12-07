Как найти топовый смартфон под Континентальной Елкой?

— В этом непростом году мы решили сделать большой подарок для города и горожан, — говорит директор по маркетингу радио «Континенталь» Клавдия Буланова. — 18 декабря совместно с Администрацией Челябинска и Кировки мы открываем «Континентальную Елку» на главной пешеходной улице города и дарим 25 подарков, в том числе проводим розыгрыш топового смартфона.

Чтобы выиграть топовый смартфон, путевку на базу отдыха, одну из трех светомузыкальных колонок или один из 20 бонсаев, нужно всего лишь совершить покупку на сумму от 555р. у партнера акции — в любом магазине «Пятерочка», выложить фото чека в группу во ВКонтакте радио «Континенталь» под постом об акции и получить свой номер. 18 декабря смотреть прямую трансляцию розыгрыша подарков.

На протяжении всей яркой программы с элементами светового шоу будут разыграны вожделенные призы, а если победитель окажется в прямом эфире, то мы совершим прямое включение и ведущие радио «Континенталь» лично поздравят победителей с выигрышем.

Подробности акции и события узнавайте на страничках в социальных сетях радио «Континенталь» ВКонтакте и Instagram.

Партнерский материал.