Руководители катка в челябинском парке Терешковой рассказали, как будут бороться с большими очередями

Очередь начиналась задолго до входа в парк Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Каток в парке Терешковой открылся на минувших выходных и уже успел собрать огромную очередь. Единовременная вместимость площадки составляет 300 человек, а желающих опробовать новый лед было явно больше. Длинная очередь начиналась задолго до входа в сам парк, некоторые посетители не выдерживали и уходили.

Руководство катка пообещало исправить сложившуюся ситуацию и оптимизировать работу, чтобы в будущем быстрее обслуживать клиентов.

— Это был практически тестовый режим, мы смотрим по людям, делаем выводы, меняем структуру выдачи и всего остального, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Горсад им. Пушкина» Игорь Клеин. — Постараемся все исправить, развести потоки и быстрее обслуживать.

Вчера единовременно работали 12 сотрудников, однако это не помогло оперативно запускать людей на лед. Помимо очереди в парк, посетители стояли за прокатом коньков и в гардероб.

Напомним, каток в парке Терешковой открылся 5 декабря, одними из первых на лед вышли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и актер Станислав Ярушин. И уже на следующий день туда ринулись сотни челябинцев. С расписанием катка можно ознакомиться здесь.

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