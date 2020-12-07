Текслер попросит Правительство РФ продлить программу льготной ипотеки

Губернатор Алексей Текслер будет ходатайствовать перед Правительством РФ о продлении программы льготной ипотеки. Фото: t.me/up74ru

В понедельник, 7 декабря, губернатор Алексей Текслер провел большое совещание по итогам строительного сезона в Челябинской области и о перспективах грядущего года.

— Тема жилищного строительства очень важна и в социальном плане, и в экономическом. Стройка сегодня вбирает в себя все экономические процессы — от производства материалов до непосредственно строительного сектора. Потому уделяем теме особое внимание. В социальном плане мы реализуем несколько программ. В частности, расселение ветхого и аварийного жилья. В рамках федеральной программы расселения мы идем с опережением: плюс 93 % выполнения планов; за счет выделения региональных средств мы в два раза увеличили бюджет программы. Продолжим динамику в следующем году, — сказал губернатор.

Один из примеров нового жилья для переселяемых из аварийного фонда и решения квартирного вопроса детей-сирот - новостройка в п. Новосинеглазово. Ее сегодня осмотрел губернатор.

В регионе реализуются госпрограммы по поддержке строительной отрасли в нелегкое время. Огромной популярностью у жителей региона пользуется льготная ипотека под 6,5% годовых, действующая на рынке первичного жилья. Число выданных ипотечных кредитов выросло в регионе на 40 %. Область занимает третье место в УрФО и 13 — в стране. Более 80 % жителей решают квартирный вопрос с помощью заемных средств.

Льготная ставка будет действовать в стране до 1 июля 2021 года. Текслер заявил, что власти региона будут ходатайствовать перед Правительством о продлении программы и за указанными рамками.

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