В Челябинске неизвестный поджег машину

Поджог автомобиля попал засняла видеокамера. Фото: скрин видео vk.com/Наш Челябинск

В Курчатовском районе на улице Бурденюка неизвестный поджег припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 6 декабря.

Горящее авто засняла камера домофона. На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине, проводит возле нее пару минут и скрывается, после чего начинается пожар. Полицейские уже занялись поисками поджигателя.

— По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), — сообщили в пресс-службе МВД Челябинска.

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