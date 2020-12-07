В Челябинске начали делать скульптуры для ледового городка

Площадь Революции подготавливают к Новому году Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На площади Революции в Челябинске во всю кипит работа. К концу декабря здесь должен появится ледовый городок в космическом стиле.

Готов деревянный каркас для ледяной горки Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Первой челябинцев порадует новогодняя елка. До ее завершениям осталось буквально пару штрихов. Также рабочие построили деревянный каркас будущей горки, заготовлены ледяные блоки, и почти готовы первые ледяные скульптуры, которыми украсят площадь.

Почти готовы первые ледяные скульптуры Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Скоро закончат украшать елку в центре Челябинска Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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