В Челябинске начали делать скульптуры для ледового городка

Площадь Революции подготавливают к Новому году
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
На площади Революции в Челябинске во всю кипит работа. К концу декабря здесь должен появится ледовый городок в космическом стиле.
Готов деревянный каркас для ледяной горки
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Первой челябинцев порадует новогодняя елка. До ее завершениям осталось буквально пару штрихов. Также рабочие построили деревянный каркас будущей горки, заготовлены ледяные блоки, и почти готовы первые ледяные скульптуры, которыми украсят площадь.
Почти готовы первые ледяные скульптуры
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Скоро закончат украшать елку в центре Челябинска
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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