Родственница больного коронавирусом пожаловалась на питание в больнице губернатору Челябинской области

Дочь больной коронавирусом пожаловалась на питание в больнице Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница города Касли Ольга Сенчукова пожаловалась губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на питание в больнице, где от коронавируса лечится ее 65-летняя мама.

У женщины, помимо коронавируса, также диабета, перенесенный инфаркт головного мозга с постоянными перепадами артериального давления. И для поддержания сахара в крови, больной необходимо переодически перекусывать.

— Вчера, 6 декабря, мама и все остальные пациенты в палате не смогли поужинать. Им дали пересоленную кашу, а утром дают «молочный суп» — тарелку вареного молока, — пишет Ольга Сенчукова в сообществе «Алексей Текслер, помоги!».

Она рассказывает, что больным нельзя передавать ряд продуктов. А те, что разрешены (печенье, сушки и мармелад), противопоказаны диабетикам.

Женщина показала список запрещенных и разрешенных продуктов. Фото: vk.com/tekslerpomogi Ольга Сенчукова

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