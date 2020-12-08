165 тысяч подарков от Деда Мороза получат ребятишки Южного Урала

-. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из бюджета региона на покупку более чем 165 тысяч подарков распоряжением губернатора Алексея Текслера выделено 38,3 млн рублей. Получателями новогодних сюрпризов станут дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Получить подарок мамы и папы смогут в районных управлениях соцзащиты по месту жительства с 16 декабря.

Кроме того, по распоряжению главы области министерство социальных отношений покупает подарки для 1809 детей, страдающих заболеваниями, требующими специализированного питания.

Новогодние сюрпризы в канун долгожданного праздника получат дети в возрасте от 1 года до 16 лет. В том числе: дети-инвалиды; дети-сироты; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; Получат подарки дети из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области и ребята из других социально незащищенных категорий.

Праздник должен прийти ко всем.