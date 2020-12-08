В Челябинске отключат светофоры на нескольких перекрестках

Светофоры отключат несколько раз
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сегодня, 8 декабря, в Челябинске отключат несколько светофоров. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, это связано с заменой оборудования.
На улице Черкасской в районе остановки «Авторынок» светофор не будет работать с 09:00 до 12:00. Позже, с 13:30 до 16:00, отключат и светофор на пересечении шоссе Металлургов и улицы Жукова.
Помимо этого, с 08:00 до 17:00 не будет работать светофор на ул. Блюхера — ул. Воровского — ул. Салтыкова, а с 13:00 до 15:00 — на перекрестке улицы Солнечной и улицы Молодогвардейцев.
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