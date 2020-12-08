За сутки умерли 13 человек с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области выявили 301 новый случай заражения коронавирусом, один из них — школьник. Всего в регионе подтверждено 29 053 случая. Публикуем свежую статистику Минздрава.

Впервые за долгое время число смертей южноуральцев с коронавирусом осталось на прежнем уровне. Минимально приросла и статистика выявленных заражений — всего на один случай больше, чем 8 декабря. За минувшие сутки из больниц выписаны 258 человек.

От коронавируса погибло восемь человек. Еще семь человек с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний:

— хронический бронхит, очаговый пневмосклероз, пациент 65 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий, пациент 84 года;

— сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз, пациент 75 лет;

— хронический бронхит, атеросклероз аорты, коронарных артерий, пациент 73 года;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, пациент 78 лет.

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