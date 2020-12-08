Мальчик из Челябинской области спас соседей от взрыва газа

Пожарных вызвал мальчик-сосед. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Мирный Челябинской области во время пожара в частном пострадал 62-летний мужчина — он получил 90% ожогов тела. Как сообщает ГУ МЧС по Челябинской области, удалось время вынести газовый баллон, однако возгорание произошло именно из-за утечки газа.

В доме живет четверо детей, они были в школе. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожарных вызвал мальчик, который живет по соседству. Он рассказал, что в соседнем одноэтажном доме взорвался газовый баллон, мужчина кричит, зовет на помощь.

— На момент прибытия экстренных служб горели б/у вещи на площади 6 квадратных метров. На улице возле дома был обнаружен мужчина с ожогами различной степени тяжести. Информация о взрыве не подтвердилась, газовый баллон сотрудники пожарной охраны эвакуировали на безопасное расстояние. Пожар в кротчайшие сроки был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сгорел кухонный гарнитур и бытовая техника. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пострадавшего мужчину увезли в реанимацию с 90% ожогов тела. Со слов хозяйки дома, приехавшей с работы, она живет с четырьмя детьми и дядей, который пострадал. На момент пожара в доме находился только мужчина, дети были в школе.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В результате пожара уничтожен кухонный гарнитур и кухонная бытовая техника.

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