На катке в челябинском парке Гагарина сделали «инстаграмную» фотозону с украшенной елкой и гирляндами

На фотозоне можно сделать красивые новогодние фотокарточки в соцсети. Фото: пресс-служба парка имени Гагарина

В эту субботу, 12 декабря, в парке имени Гагарина пройдет торжественное открытие катка. По этому случаю здесь проведут дискотеку на льду под отрытым небом. Организаторы уверяют, она пройдет с соблюдением всех рекомендаций и мер.

— 12 декабря с 18.00 до 22.00 для вас будет играть DJ SUSHKO — резидент ночных клубов города. В плейлисте: миксы лидеров ТОП-чартов 2019-2020 гг и хиты «нулевых». К дискотеке добавим световое оформление мощными прожекторами и атмосферную фотозону в здании проката. Катайся на льду под миксы узнаваемых и любимых треков, фоткайся, дыши свежим воздухом соснового леса, — сообщает пресс-служба ПКиО.

Модная фотозона находится в здании проката, пофотографироваться на ней может любой желающий. В парке также сообщили, что в этом году выровняли и залили каток лучше, а также пополнили базу проката новыми коньками.

График работы катка:

Пн-Чт с 11.00 до 21.00

Пт с 11.00 до 23.00

Сб с 9.00 до 23.00

Вс с 9.00 до 21.00

Стоимость проката:

Взрослый / час — 110 руб.

Детский / час — 60 руб.

Стоимость входа на каток со своими коньками для взрослых — 100 руб., для детей — 60 руб. Без ограничения по времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru