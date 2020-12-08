Жителей Челябинской области осудили за хищение нефти на 128 млн рулей

Следователи провели десятки экспертиз и опросили больше 50 свидетелей, чтобы доказать вину осужденных Фото: Архив "КП"

В Челябинской области вынесен приговоров 14 южноуральцам, которые на протяжении двух лет воровали нефть. Всего было похищено 8 тонн нефти на сумму 128 млн рублей.

Как установило следствие, южноуральцы в 2016-2017 годах через незаконные врезки в нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 млн рублей. Следователи провели огромную работу: провели больше 10 экспертиз и допросили больше 50 свидетелей.

Суд признал южноуральцев виновными в незаконном подключении к нефтепроводам, краже нефти и ее продаже.

— Приговором суда осужденным назначено наказание от 1 года 4 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — комментируют в СК по Челябинской области. — Суд арестовал их недвижимость: квартиры и земельные участки, автомобили и деньги на банковских счетах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru