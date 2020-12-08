Челябинск — в ТОПе «маршруточных» городов по версии блогера Ильи Варламова

Фото: varlamov.ru

Челябинск попал в топ блогера Ильи Варламова по количеству маршруток. Также в тройке лидеров Уфа и Волгоград. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на сайт создателя авторского СМИ, в этих городах процветает «маршруточная мафия», юркие маленькие автобусы доминируют над нормальными — картина напоминает африканские трущобы.

— И это еще не все. Рейтинг урбаниста был опубликован параллельно с отчетом о поставке в Челябинск пяти новых автобусов. Чуть позднее в самом центре города дотла выгорело маршрутное такси, однако в последующие двое суток никто из городских чиновников и словом не обмолвился о рядовом, в общем-то, событии, — возмущаются авторы «Челябушки». — А зря, ведь именно оно при всей своей будничности отражает плачевное состояние транспортного хозяйства. Видимо, ждали, когда рак на горе свистнет или Варламов в блоге что-нибудь напишет.

Авторы телеграм-канала добавляют, из регионального миндора все же поступил комментарий с подтверждением намерения избавиться от ржавых ПАЗиков, однако реформа откладывается минимум на год.