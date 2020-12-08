В полиции предполагают, что в свертке — наркотик. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Сотрудники исправительной колонии №10 в Челябинской области помешали мужчине передать заключенному «посылку» с помощью арбалета. Если в примотанном к стреле свертке окажется запрещенное вещество, задержанный может получить до 15 лет колонии за незаконный оборот наркотиков.

— Попытку доставить наркотики в ИК №10 оперативники исправительной колонии и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Кыштыма пресекли в ночь с 7 на 8 декабря, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области. — Мужчина с помощью арбалета попытался перебросить запрещенные вещества через забор. Но его задержали.

В ходе досмотра у него нашли и изъяли сверток со странным веществом. В полиции предполагают, что это наркотик растительного происхождения. Он был крепко примотан скотчем к стреле и предназначался одному из осужденных. «Посылку» направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет.

В ГУФСИН области по данному факту проводится служебная проверка.

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