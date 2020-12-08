Второй раз за неделю в Челябинске на ходу загорелась маршрутка

В салоне никого не было. Фото: скриншот Brunnete.Anna/Instagram.com

Сегодня днем прямо во время движения по проспекту Ленина загорелась маршрутка №125. ЧП произошло возле дома 71, недалеко от Алого поля.

— В маршрутном такси кроме водителя никого не было, он оперативно покинул машину, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — На месте работали две единицы техники и четыре человека личного состава.

Это уже второе возгорание маршрутки за неделю в Челябинске. В субботу, 5 декабря, публичной библиотеки вспыхнул ПАЗик №22 с тремя пассажирами.

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