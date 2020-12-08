В Челябинске отменили рейс в Москву из-за неисправного шасси самолета

Пассажиры должны улететь в Москву вечером Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 8 декабря, в Челябинске отменили вылет самолета с 78 пассажирами в Москву из-за неисправности шасси. По расписанию борт должен был вылететь в 12:40.

— Неисправность передней стойки шасси обнаружил экипаж самолета при рулении воздушного судна, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — Борт с 78 пассажирами, из которых двое — несовершеннолетних, отбуксировали на стоянку.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU 1421 сообщением Челябинск — Москва (Шереметьево).

— Пассажиры размещены в терминале аэропорта. Представители авиакомпании решают организационные вопросы по питанию и отправке пассажиров рейсом SU 1423 в 19:25, — сообщила пресс-секретарь аэропорта «Игорь Курчатов» Жанна Нивоструева.

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