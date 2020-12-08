«Хорошо растем по линии президентских грантов»: Текслер выступил на Южно-Уральском гражданском форуме

Губернатор открыл Южно-Уральский гражданский форум. Фото: gubernator74.ru

Южно-Уральский гражданский форум — уникальная площадка, объединяющая общественников всего региона, активных южноуральцев, предпринимателей. Сзывается большое собрание раз в год: делегаты подводят итоги, намечают планы, обмениваются опытом.

Во вторник, 8 декабря, работу форума открыл губернатор Алексей Текслер. Глава региона говорил о перспективах взаимодействия с некоммерческими организациями в регионе.

Итак, в уходящем году наша область вошла в ТОП-5 регионов страны по числу победителей специального конкурса президентских грантов по поддержке НКО во время пандемии ковида.

— Мы хорошими темпами растем по линии президентских грантов. Два года назад перешагнули отметку в 100 млн рублей, а в этом году привлекли уже 153 млн рублей на 125 проектов. Учитывая то, как строго отбираются проекты, какая там высокая конкуренция, считаю это достойным результатом, — сказал Алексей Текслер.

Впервые в истории региона в 2020 году создана программа губернаторских грантов с фондом в 100 млн руб. В сентябре 53 проекта уже получили гранты на 43,3 млн руб. Итоги второго этапа конкурса подведут 11 декабря.

Глава региона уточнил, что одними из первых в стране власти Южного Урала предусмотрели гранты не только для НКО как юридических лиц, но и для проектов инициативных граждан. Итоги этого конкурса подведем в начале января. Уже поданы 402 заявки уже поданы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru