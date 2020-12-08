Историческое здание в центре Челябинска отдадут под офис и кофейню

Историческое здание на улице Цвиллинга, 16 планируют привести в порядок. Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

В одноэтажном деревянном здании, признанном объектом культурного наследия, откроют офисы и кофейню. Это дом Агапова, который находится на улице Цвиллинга, 16, сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

Здание, которому больше 100 лет, хотят привести в порядок. В проектной документации запланировано воссоздание исторической входной группы, сохранение скатной формы крыши, современная перепланировка и возведение двухэтажного пристроя со стороны двора. По итогу на первом этаже откроют кофейню на 40 мест, а на втором появится офис на 30 человек.

Проект работ. Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

Проект работ. Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

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