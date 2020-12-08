В центре Челябиснка встало движение трамваев

На улице Кирова встало движение трамваев Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Сегодня вечером, 8 декабря, на улице Кирова остановилось движение трамваев. Трафик встал из-за аварийного ремонта контактных сетей, сообщают в группе «Челябинский транспорт».

Затор случился из-за аварийного ремонта контактных сетей Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Это уже второй инцидент с общественным транспортом за день. Напомним, днем на проспекте Ленина загорелась маршрутка №125. Во время пожара внутри был только водитель.

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