В центре Челябиснка встало движение трамваев

На улице Кирова встало движение трамваев
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Сегодня вечером, 8 декабря, на улице Кирова остановилось движение трамваев. Трафик встал из-за аварийного ремонта контактных сетей, сообщают в группе «Челябинский транспорт».
Затор случился из-за аварийного ремонта контактных сетей
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Это уже второй инцидент с общественным транспортом за день. Напомним, днем на проспекте Ленина загорелась маршрутка №125. Во время пожара внутри был только водитель.
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