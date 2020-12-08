В Челябинской области убрали незаконный забор на берегу озера Тургояк

Возле озера Тургояк убрали забор. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области

После августовской истории с захватом пляжа озера Тургояк министерство экологии Челябинской области провело рейд вдоль береговой линии и выявило нарушения. Хозяева санатория «Жемчужина Урала» огородились от туристов забором с колючей проволокой, который доходил до уреза воды.

Директора курорта привлекли к административной отвественности за ограничения доступа к воде (ст. 8.12.1 КоАП РФ) и обязали убрать ограждение. Теперь все желающие могут свободно пройти на пляж памятника природы.

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