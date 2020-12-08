В челябинской многоэтажке оборвался трос лифта, внутри которого находились женщины с детьми

Отец ребенка, который находился в лифте, обратился в прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 декабря, в доме №9 на площади МОПРа на втором этаже у лифта оборвался трос. В этот момент внутри находились две женщины с ребенком. К счастью, никто не пострадал. На случившееся отец одного из детей пожаловался в прокуратуру Центрального района.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК «Тополинка» и организации, обслуживающей лифтовое оборудование, — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Также проверку организовало и региональное надзорное ведомство.

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