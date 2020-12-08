В Челябинске инвалид-колясочник, которого принуждают демонтировать пандус, посетил первое судебное слушание

Ильза Зинурова хотят лишить пандуса через суд Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ТСЖ «Наш дом» хочет заставить 81-летнего инвалида-колясочника Ильяза Зинурова демонтировать пандус через суд. Похоже, истца совсем не волнует, что самостоятельно преодолеть 10 ступеней пенсионер не может.

— Сказали, что дело в пожарной безопастности. Я говорю, что вы несколько лукавите. В разрешении МЧС написано, что есть все аварийные выходы. И если случится пожар, то лифт и прочее отключаются. И этот выход тоже не работает, то есть не имеет никакого отношения к пожарной безопасности, — рассказал Ильяз Зинуров.

Адвокат истца настаивает, что пандус нарушает нормы и правила, поэтому его необходимо убрать, даже если он никому не мешает.

Напомним, Ильяз Зинуров лишился ног в 19 лет на производственной аварии. Раньше он пользовался протезами, а в последнии годы пересел на инвалидное кресло.

— Я 60 лет проходил на протезах, но сейчас здоровье и возраст не позволяют ими пользоваться, — объяснил пенсионер.

На первом слушании были утверждены официальные представители инвалида, среди которых уполномоченный по правам человека в Челябинской области, представитель УЖКХ городской администрации и дочь Ильза Зинурова. Следующее заседание суда назначили на 21 декабря.

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