Московский театр кукол покажет волшебные спектакли для маленьких челябинцев

Фото: Челябинский театр кукол им. В. Вольховского/vk.com

В Челябинск впервые приедет с гастролями Московский театр кукол. Столичные артисты покажут три спектакля. Об этом сообщила заведующая литературной частью Челябинского государственного театра кукол Светлана Кондюрина.

11 декабря (в 11:00 и 18:00) покажут «сказку сказок» — «Курочку Рябу». В спектакле ее разыграют авторские куклы ручной работы с очень подвижной, живой мимикой. 12 декабря (в 11:00 и 13:30) состоится показ сказки «Мальчик-с-пальчик», о том, как маленький да удаленький малыш перехитрил Людоеда.

13 декабря (в 11:00 и 13:30) зрители состоится музыкальный спектакль «Поехали!». Вместе со зрителями незадачливый герой Ванька, решивший стать царем и начать беззаботную жизнь, сможет найти свою судьбу и понять, что верные друзья и уютный дом дороже царской короны.

Внимание! Все спектакли пройдут в помещении Выставочного зала Союза художников (ул. Цвиллинга, 34).Сейчас в здании театра на улице Кирова идет масштабный ремонт.

— Работы планируем завершить в 2022-м, — комментировал ранее замминистра культуры Челябинской области Николай Сазонов. — Финансирование разбито на три года. В текущем — 67 млн, в следующем — 104 млн, в 2022-м — еще 60 млн рублей. Кукольный театр — тоже объект культурного наследия, поэтому план такой же, как и в молодежном театре: сначала делаем фасад и кровлю, инженерные сети. Далее на следующий год у нас планируется зрительный зал, административные помещения и благоустройство территории.

Как в этом году ремонтировали другие театры, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru