В Челябинске произошло два ДТП с такси популярного сервиса

Фото: ГИБДД Челябинска
Автомобили с логотипами популярного агрегатора такси дважды попали в сводку аварий за минувшие сутки. Как сообщает отдел пропаганды БДД городской госавтоинспекции, в 11 утра улице 250-летия Челябинска, 50А водитель Chevrolet Lacetti, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Renault. В результате ДТП пострадали пассажиры обоих иномарок.
А на проспекте Победы, 301 автомобиль LADA Granta при перестроении не пропустил Volkswagen Golf. Водитель отечественной легковушки получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
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