В Сочи турист из Челябинска расчленил соседа, переодевшегося в женщину

Турист и его жертва снимали соседние комнаты в гостевом доме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи турист из Челябинска убил и расчленил своего соседа после того, как тот переоделся в женщину. Затем сообщил в полицию об его исчезновении и даже принимал участие в поисках. Хозяйка апартаментов забила тревогу, когда обнаружила кровавые следы в комнате. В ходе допросов мужчина сознался в преступлении.

— Я убил его и разделал по кусочкам, когда встретил на общей кухне в женском платье, парике и с накрашенными губами, — признался он в отделении полиции, пишут наши коллеги КП-Кубань.

Челябинец рассказал, как схватил с кухонный нож, втолкнул соседа в его комнату и зарезал его. Потом он спокойно отправился допивать пиво. Когда алкоголь закончился, он вспомнил, что оставил главную улику в комнате — тело соседа.

— Я нашел ножовку и пошел убирать за собой, — рассказывал убийца на допросах.

Части тела он закопал в лесу, а также во дворе гостевого дома, где они жили.

За челябинцем тянется шлейф криминального прошлого. Правда, до этого никаких тяжких преступлений за ним не водилось — «мотал срок» за хулиганство и кражу.

ОФИЦИАЛЬНО

— Накануне исчезновения мужчины он ужинал вместе со своим соседом на общей кухне. Между ними возник конфликт. Чтобы отвести от себя подозрения, он даже сообщил в полицию о безвестном исчезновении знакомого и вместе с волонтерами искал мужчину. Но на одном из допросов сознался и признался в убийстве, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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