Число умерших в суточной статистике минздрава растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общее количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 9 декабря 2020 составило 29 352 (+ 299 новых). На лечении находятся 9735 человек. За прошедшие сутки выписаны 204 человека (всего 18 581 выздоровевших).

За прошедшие сутки умерло 14 зараженных. Основной причиной ковид стал у восьми человека: троих мужчин 52, 62 года и 67 лет, а также пятерых женщин 52, 82, 82, 82, 84 лет.

От других причин (ковид сопутствующий) умерли еще четыре человека:

— сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий — пациентка, 56 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий — пациентка, 60 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз аорты — пациентка, 70 лет;

— сахарный диабет, диабетическая микроангиопатия — пациентка, 73 года;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз аорты — пациент, 79 лет.

— гочаговый пневмосклероз, гипертрофия миокарда — пациентка, 86 лет.

Отметим, что по словам врачей, сахарный диабет, ожирение, возраст — факторы, которые почти в шесть раз увеличивают неблагоприятный исход при коронавирусе.

Но есть истории с счастливым концом. 58-летний челябинец Виктор Киселев весит 170 кг. У него сахарный диабет и проблемы с сердцем. Риск «сгореть» от коронавируса у такого пациента очень высок. Но он выкарабкался, а теперь помогает поднять боевой дух другим больным. Виктор Киселев даже придумал награду за лечение — значок-наклейку на грудь «Мы победили COVID-19».

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