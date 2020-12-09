В Челябинской области вынесли приговор владелице цирковой студии, где девочка тяжело пострадала, упав с высоты

Ребенок упал с четырехметровой высоты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Южноуральский городской суд вынес приговор руководителю цирковой студии «Феерия». Женщина регулярно проводила там уроки циркового искусства для детей, используя инвентарь без сертификатов качества, а также страховочное снаряжение, которое не прошло испытаний. Такой подход дал о себе знать 31 июля этого года, когда маленькая девочка сорвалась с четырехметровой высоты прямо на жесткие маты. Ребенок получил тяжелую травму — разрыв доли печени с кровотечением в брюшную полость.

— Руководитель признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщине дали три года лишения свободы условно с испытательным четырехлетним сроком. Еще два года она не сможет заниматься педагогической деятельностью.

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