Алексей Текслер почтил память погибших Героев Отечества

Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске. Фото: gubernator74.ru

В среду, 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске.

— Дорогие земляки, сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Мы всегда будем помнить героев, которые погибли, чтить героев, которые живут и передают память подрастающему поколению о славе и героизме нашего солдата. Вечная память погибшим, слава ныне живущим! — сказал глава региона.

И сегодня же, на Аллее почетных захоронений Успенского кладбища, состоялась торжественно-траурная церемония предания земле останков советского летчика, Героя России Петра Васильевича Еремеева.

Наш легендарный земляк первым в июле 1941 года совершил ночной таран самолета противника в подмосковном небе. И только через несколько недель его подвиг повторил Виктор Талалихин, вошедший в историю военной авиации.

Петр Еремеев громил врага в небесах до 2 октября 1941 года. В ту ночь он не вернулся из боя. И долгое время считалось, что герой похоронен в братской могиле. Однако весной этого года останки летчика были подняты тверскими поисковиками.

Обнаружили ребята и фрагменты самолета: по номеру мотора установили его данные и информацию о летчике.

В Челябинске живут сын и дочь героя. Генетическая экспертиза подтвердила их родство с найденным воином.

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