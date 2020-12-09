Из-за строительства перехода перекроют движение на трассе М5 под Челябинском

Подобный мост недавно достроили в Челябинске. Фото: КДХ

Из-за установки надземного перехода на трассе М5 в районе поселка Саргазы ограничат движение с 22:00 10 декабря до 01:30 11 декабря. Причем, в промежуток с 23:30 до 00:00 проезд будет перекрыт полностью. Об этом сообщают в Упрдор «Южный Урал»

— На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций вводится единовременное перекрытие с полной остановкой движения, — тоучнили в Упрдор.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездки, а также следить за знаками.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

Недавно в Челябинске обустроили надземный пешеходный переход. Его появления на Свердловском тракте рядом с челябинским заводом тракторных трансмиссий люди ждали девять лет.

В сентябре на трассе Челябинск — Екатеринбург произошла смертельная авария с надземным переходом. У самосвала, проезжающего под мостом, открылся кузов. В результате ДТП конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля. Водитель погиб на месте.

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