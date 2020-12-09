Челябинка, признавшаяся в убийстве Ксении Каторгиной, сделала неожиданное заявление в суде

Ранее Екатерина Меньшикова практически не общалась с прессой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался суд над уроженцами Челябинской области, обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной. Напомним, 27-летняя женщина в октябре 2019 года поехала показывать машину и пропала. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в колодце на окраине Уралмаша.

По горячим следам были задержаны жители Челябинской области: ранее судимый Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев. Изначально все они признались в содеянном, но сегодня во время перерыва Екатерина Меньшикова сделала неожиданное заявление.

— С начала следствия на меня оказывали психологическое и физическое давление — выбивали показания, что я убила Каторгину. А я этого не делала... В СИЗО меня привезли в синяках. Из меня выбивали показания, что я убила Каторгину. А я не убивала ее, я ее пальцем не трогала. Требовали подписать. Все почки отбили, спина вся синяя была из-за синяков! — цитируют наши коллеги КП-Екатеринбург Екатерину Меньшикову.

Кто именно убивал Ксению Каторгину она не сказала.

А поводом для перерыва стал другой «сюрприз» — Михаил Федорович — единственный из троицы, имеющий судимость — попросил заменить защитника. Якобы у них с адвокатом «с самого начала никак не складывалось». Екатерина Меньшикова поддержала гражданского супруга и тоже потребовала заменить адвоката.

После того, как зачитали обвинение, судья дал возможность всем троим высказаться. Меньшикова заявила, что не признает вину, а ее подельники — частично. Ахметвалиеву и Федоровичу грозит вплоть до пожизненного срока. Женщин, как известно, лишать свободы пожизненно нельзя.

Напомним, подсудимые сами показали оперативникам место, где сбросили тело женщины в технический колодец. Чтобы заманить женщину в частный сектор они придумали историю: покупательница готова приобрести Audi, но находится в положении, страдает от токсикоза и не может подъехать на «смотрины» сама. Ксения отнеслась с пониманием — у самой маленькая дочь — и без опаски отправилась показывать иномарку.

Вместе с «беременной» пришли еще двое. Они убили хозяйку Audi, тело бросили в колодец, а машину продали перекупщикам. Ксению Каторгину можно было спасти: еще месяц назад ее убийцу объявили в розыск в Челябинске.

После резонансного случая мы задали вопросы экспертам, как безопасно продать машину.

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