В Миассе оплатить льготный проезд в общественном транспорте можно бесконтактной картой «Мир»

Жители Миасса, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, могут оплачивать поездки бесконтактной картой «Мир». При таком виде оплаты учитывается льгота на проезд. Новый сервис в общественном транспорте реализован оператором системы ООО «Уралинфотек» при поддержке Челябинского отделения ПАО Сбербанк на базе процессинга ЗАО «Золотая корона».

Для проезда по национальной платежной карте с учетом льготы необходимо зарегистрировать карту «Мир» в системе льготного проезда. Сделать это можно в МФЦ г. Миасса. Для регистрации необходимо предъявить паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС и документ, подтверждающий право на льготу. Если держатель национальной платежной карты был ранее внесен в реестр льготных категорий граждан, то ему необходимо будет предоставить только паспорт, СНИЛС и карту. Банковская карта платежной системы «Мир» может быть выпущена любым банком. На сегодняшний день более 150 банков, включая крупнейшие, выпускают карты «Мир».

Из МФЦ данные об имеющем льготу пассажире поступают в управление социальной защиты населения (УСЗН). УСЗН проверяет полученную информацию и направляет подтверждение о наличии льготы у конкретного пассажира в МФЦ и транспортному оператору (процесс занимает несколько дней). После этого пассажир получит оповещение о подключении льготы к его бесконтактной карте «Мир» одним из доступных способов (например, с помощью СМС-сообщения).

Для оплаты проезда по льготному тарифу необходимо приложить карту «Мир» к терминалу кондуктора. При этом карта «Мир» должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для замены карты на новую.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Технологии бесконтактной оплаты проезда банковскими картами делают процесс расчетов удобным и быстрым. Во всех городах, где мы внедряем этот сервис, мы видим, что пассажиры начинают пользоваться им чаще, чем наличными или традиционными проездными.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»:

— Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной льготной карты. В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Жители Миасса уже сейчас активно используют национальные платежные карты в повседневной жизни. Мы рассчитываем, что количество совершаемых по картам «Мир» операций в регионе будет только расти. В Челябинской области выпущено около двух миллионов карт «Мир». Ежемесячно в области совершается несколько сотен тысяч межбанковских операций по национальным платежным картам «Мир».

Григорий Тонких, глава Миасского городского округа:

— Жители Миасса еще с 2008 года успешно используют электронные карты для оплаты проезда, которые также продолжат свое действие. Новый сервис добавит функциональности системе. И позволит гражданам, уже имеющим карты «Мир», стать получателями льгот в максимально короткие сроки, так как в нем значительно упрощен процесс оформления и оплаты.

Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона»:

— Компания «Золотая Корона» развивает социальные проекты на транспорте уже почти полтора десятка лет, нами накоплена обширная технологическая экспертиза, а наша платформа «Электронный проездной» позволяет поддерживать самые востребованные и передовые платежные инструменты. В Челябинской области проект с социальными картами был реализован еще в 2004 году, и сегодня он переходит на новый этап своего развития -носителями транспортного социального приложения стали карты национальной платежной системы «Мир». Мы поздравляем жителей региона с этим знаковым событием и совместно с партнерами продолжим работать над повышением доступности транспортных услуг, удобства оплаты проезда и совершенствованием сервиса.

— Удобно, что не нужно пополнять специальный транспортный кошелек наличными в кассе. Вы просто оплачиваете проезд обычной банковской картой, а система сама определяет льготный тариф. Конечно же, пассажир сможет увидеть всю историю поездок не только в выписке банка, но и специальном мобильном приложении или на сайте системы, — добавили в Уралинфотек.

Дополнительную информацию о регистрации карты «Мир» можно получить в МФЦ г. Миасса по тел. 8 (3513)57-01-44 или на сайте. Подробная инструкция об оплате и покупке проездных размещена на сайте www.trcard.ru.

Новости компаний.