Нельзя было кота, пока не поправится: жители Челябинской области подарили пушистого друга мальчику, победившему рак

Мечту Матвея исполнили школьники из «Юнармии» и их родители. Фото: «Искорка Фонд»

Южноуральцы исполнили мечту 7-летнего Матвея Жданова из Златоуста. За спиной у ребенка — полтора года лечения лейкоза (рак крови и костного мозга). Сейчас — финальный этап лечения: Матвей ездит в областную больницу только на укол раз в месяц. Пока мальчик лежал в больнице, он мечтал о собачке или котенке. Но нельзя — у онкобольных детей нулевой иммунитет.

Когда маленький пациент стал поправляться, врач разрешил завести кошку, но короткошерстную. Матвей стал смотреть картинки в интернете и влюбился в пятнистых бенгалов. Но порода дорогая.

— Декабрь — время исполнения любых желаний. Школьники из «Юнармии» города Коркино рассказали родителям о мечте Матвея. Родители в чате между собой посовещались — и за полтора часа собрали 10 000 рублей. Сегодня в «Искорка Фонд» в рамках акции «Снеговики-добряки» исполнилась мечта Матвея, — рассказали в пресс-службе фонда.

Котенка Матвею вручили в больнице, когда он в очередной раз приехал на укол. На первую встречу с хвостатым другом мальчик даже надел красную бабочку.

Лечение Матвей Жданов заканчивает в июле 2021. В следующем сентябре он пойдет в школу, но, возможно, первый год будет учиться дистанционно.

НА ЗАМЕТКУ

Акция «Снеговики-добряки» проходит в Челябинской области во второй раз. Проект реализуется совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой и 15 некоммерческими организациями. Цель — помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году участники исполнили новогодние мечты 100 детей, в этот раз планируется собрать не менее 500 писем Деду Морозу.

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