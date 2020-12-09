В этом году будет работать 72 точки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 15 декабря, в Челябинске начнут работать елочные базары. В городе будет работать 72 официальных точки продаж хвойных деревьев. Сколько будут стоить хвойные красавицы, пока неизвестно. По опыту прошлого года, цены варьировались от 300 до 1500 рублей.

Металлургический район

1. ул. 50-летия ВЛКСМ, 35-37

2. ул. 50-летия ВЛКСМ, 11

3. ул. Прокатная, 24

4. ул. Сталеваров, 66

5. ул. 60-летия Октября, 26

6. ул. Румянцева, 33

7. ул. Сталеваров, 47

8. ул. Дегтярева, 98

9. шоссе Металлургов, 70

10. ул. 50-летия ВЛКСМ, 16

11. ул. Хлебозаводская, 66/1

12. пересечение улиц Б. Хмельницкого и Жукова

13. остановка «Сталеваров» возле сквера «Победы»

14. пересечение улиц Б. Хмельницкого и Румянцева

15. шоссе Металлургов, 19

Тракторозаводский район

16. ул. Артиллерийская, 65-67

17. ул. Горького, 19 (на территории, прилегающей к Молодежному скверу

18. ул. Комарова, 131б

19. ул. Хохрякова, — ул. Чоппа

20. ул. Зальцмана, 10

Ленинский район

21. ул. Агалакова, 66

22. ул. Барбюса, 78/1

23. ул. Гагарина,4б

24. ул. Гагарина,5

25. ул. Гагарина, 25

26. ул. Гагарина, 35

27. ул. Гагарина,50

28. ул. Гагарина,58

29. ул. Дзержинского, 102

30. ул. Дзержинского, 128

31. ул. Дзержинского, 113

32. ул. Масленникова, 8-10

33. ул. Машиностроителей, 34

34. ул. Руставели, 7

35. ул. Тухачевского, 11

36. ул. Энергетиков, 65

Советский район

37. ул. Евтеева, 4

38. ул. Доватора, 42

Центральный район

39. ул. Бр. Кашириных, 158

40. ул. Бр. Кашириных, 160

41. ул. Воровского, 60, у сквера 20-летия Победы

42. ул. Труда, 161

43. Ул. Энтузиастов, 18, прилегающая территории магазина «Дикси»

Калининский район

44. ул. Братьев Кашириных, д. 91-а

45. ул. Братьев Кашириных, д. 102

46. ул. Братьев Кашириных, д. 124

47. ул. 250-летия Челябинска, д. 17

48. ул. Кирова, д. 2-а

49. ул. Кирова, д. 11

50. ул. Кирова, д. 74

51. ул. Молодогвардейцев, д. 41-г

52. пр. Победы, д. 113

53. пр. Победы, д. 168

54. пр. Победы, д. 289-а

55. ул. Чичерина, д. 37-б

Курчатовский район

56. пересечение ул. Скульптора Головницкого — ул. Габдуллы Тука

57. пр. Победы, 204

58. ул. Скульптора Головницкого, 14

59. Краснопольский пр., 13-г

60. ул. Чичерина, 17

61. Комсомольский пр., 70

62. Комсомольский пр., 115

63. Между домами Комсомольский пр., 69 и ул. Солнечная, 40

64. ул. Шагольская, 10

65. ул. Молодогвардейцев, 25

66. пр. Победы, 330-а

67. пр. Победы, 350-а

68. Краснопольский пр., 1

69. Краснопольский пр., 7-б

70. ул. Профессора Благих, 59

71. ул. Бейвеля, 112

72. ул. Бурденюка, 1/3