Группа ВТБ: спрос на апартаменты в конце ноября вырос вдвое

Фото: предоставлено ВТБ

Спрос на приобретение апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге в третьей декаде ноября вырос в 2-2,5 раза относительно предыдущих периодов месяца. По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), число поисковых запросов комплексы подобного формата с 20 по 30 ноября составило более 1700, что значительно выше среднего уровня за последнее время.

Рост числа заявок на приобретение апартаментов на рынках двух столиц произошел в конце месяца. Только за период с 20 по 30 ноября число запросов на них выросло в 2,5 раза по отношению к 10 - 20 ноября и чуть более чем вдвое к первым десяти дням месяца.

Строительство апартаментов характерно сегодня, в большей степени, для Москвы, Санкт-Петербурга и частично Краснодарского края. В структуре спроса на первичном рынке «старой» Москвы они занимают порядка 10%, при этом их доля в годовой динамике стабильна – ежемесячно только в столице в среднем приобретается более 500 объектов.

В настоящее время на витрине новостроек компании «Метр квадратный» представлен 671 комплекс с открытыми продажами в Москве и области, причем в 145 ЖК (21,6%) продаются апартаменты. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их предлагают 48 из 401 ЖК, представленных на площадке М2 (12%).

Апартаменты сохраняют стабильный спрос у покупателей и зачастую приобретаются именно для постоянного проживания. Одна из основных причин – разница в их стоимости с жилыми помещениями: сейчас такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир, но, по мнению аналитиков компании «Метр квадратный», возможное изменение их статуса может сократить эти значения уже в течение года.

- Инициатива по реформе статуса апартаментов отразилась на динамике спроса клиентов. Мы видим, что после сообщений о возможном запрете на их строительство в будущем число просмотров страниц с подобными предложениями выросло в 2-2,5 раза, и статистика начала декабря подтверждает этот тренд. Говорить о том, повлияло ли это на текущие продажи, пока преждевременно. При этом мы не исключаем увеличения их доли в общем объеме сделок по итогам конца года. Стоимость апартаментов по-прежнему ниже цены квартир, и возможное получение для текущих объектов статуса жилого помещения может стать для инвесторов выгодным вложением средств в условиях «разогретого» рынка стандартных новостроек, – комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Справочно: на сегодняшний день апартаменты относятся к статусу нежилых помещений и не предполагают возможности получения прописки. Апарт-комплексы уступают квартирам по своим качественным характеристикам, у них нежилая локация и выше плотность застройки. Платежи за коммунальные услуги в них примерно на 15-20% выше, чем в квартирах, и рассчитываются по тарифам для коммерческих помещений. У апартаментов более сложная система налогообложения: ставка по ним зависит от назначения помещения и варьируется от 0,5% до 2%, в то время как налог на квартиру составляет 0,1% от кадастровой стоимости. При этом в крупных городах зачастую такие объекты возводят в деловых районах, где для соседних многоквартирных домов уже обеспечена социальная инфраструктура.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)