Челябинский УФАС проверит рекламу, которая обещает излечить от запоя за 40 минут

В Челябинской области рекламируют лечение от запоя за 40 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Челябинской области пожаловался в антимонопольную службу на рекламу лечения запоя, которую увидел на просторах интернета. Страдающим алкогольной зависимостью обещают помочь и гарантируют качественный результат меньше чем за час.

— Заявитель сообщает, что на сайте распространяется реклама услуги по анонимному выводу из запоя за 40 минут по Челябинску и области. Также указано наименование организации — «Доктор Хелс», — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Автор жалобы отмечает, что в рекламе нет никакой информации о том, как и где чудо-специалисты выводят из запоя. Антимонопольная служба запросила дополнительные сведения по этому факту, чтобы проверить, соответствует ли информация рекламному законодательству.

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