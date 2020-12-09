В Челябинске с почетом захоронили останки летчика Петра Еремеева

В Челябинске захоронили останки Петра Еремеева. Фото: Поисковое движение России в Челябинской области

Сегодня, 9 декабря, на Аллее почетных захоронений Успенского кладбища с воинскими почестями предали земле останки Петра Еремеева, старшего лейтенанта, летчика и Героя России. На церемонии присутствовали его дочь Лариса Солодовник и сын Александр Еремеева. Об этом сообщили в поисковом движении России по Челябинской области.

— Отец был первым летчиком, совершившим в небе над Москвой первый ночной таран. Ни он, ни немецкий пилот не погибли, каждый приземлился на своей территории. Отец погиб позже, в октябре 41-го. Долгое время считалось, что он захоронен на мемориале. Но этим летом его останки нашли в Тверской области, — рассказала Лариса Солодовник.

Миг-3, которым управлял Петр Еремеев, сбили 2 октября 1941 года. Крушение произошло в нескольких километрах от деревни Турская в Тверской области. Останки Героя России были найдены местными поисковиками этой весной. А в конце ноября их передали челябинским поисковикам для транспортировки на малую родину.

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