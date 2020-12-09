Умер виновник аварии с маршруткой в Челябинской области

Погиб виновник смертельного ДТП в Сосновском районе. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

Умер виновник страшной аварии с маршруткой. Об этом КП-Челябиснк сообщила мама жертвы ДТП Дарьи Наталья Лежнева.

— Нам лишь известно, что он умер. Его мама сообщила об этом, — рассказала Наталья Лежнева.

Трагедия произошла в пятницу, 4 декабря. На дороге в Сосновском районе 21-летний водитель LADA Granta, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Next. После аварии молодой человек впал в кому. Две 18-летние девушки, пассажиры легковушки, скончались на месте. В понедельник, 7 декабря, прошли похороны.

— Вот и похоронила своего Ангелочка сегодня.Огромное спасибо всем за материальную и моральную помощь.Спасибо нашим Рощинским мальчишкам, что поехали везде с нами и помогли нам. Всем здоровья и всех благ. Берегите себя и своих близких, — написала на свой странице во «Вконтакте» Наталья Лежнева.

В МВД Челябинской области сообщили, что проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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