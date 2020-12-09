«Трактор» в Челябинске не смог отыграться в матче с «Йокеритом»: это четвертое поражение «медведей» в шести матчах

"Трактор" снова уступил "Йокериту". Фото ХК "Трактор".

Черно-белые только недавно переписали мрачную для себя статистику в матчах со скандинавами, сумев переиграть финнов 3:1 в Хельсинки. А до этого девять поражений подряд от Йокерита.

В матче в Челябинске опять что-то пошло не так. К середине третьего периода «Трактор» пропустил в свои ворота четыре безответные шайбы! И только на 51-й минуте черно-белые очнулись. Сначала Ярослав Косов сократил разрыв, а буквально через 20 секунд капитан Сергей Калинин довел счет до 2:4. Но незадолго до финальной сирены финны забросили пятую шайбу в ворота «Трактора». Итог — 2:5.

Это четвертое поражение «Трактора» в последних шести матчах. Но очковых запас позволяет подопечным Анвара Гатиятулина оставаться в шестерке лучших команд Восточной конференции.

Следующий матч «Трактор» также проведет в Челябинске. 11 декабря черно-белые сыграют с «Сибирью».