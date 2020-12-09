Жительница Челябинской области чуть не ослепла после наращивания ресниц

Вот так выглядели глаза клиентки после наращивания. Фото: vk.com/Чёрное&Белое Магнитогорск

Жительница Магнитогорска пожаловалась на плохую работу мастера по наращиваю ресниц и приложила фото-доказательства. После процедуры глаза у женщины налились кровью.

— Стало больно, покраснели глаза! Сильно слезились. Когда я мастеру об этом сообщила, та отказалась снимать ресницы, — пожаловалась женщину в городское сообщество.

В итоге лэшмейкер (мастер по наращиваю ресниц — прим. авт.) даже не смогла исправить собственную работу, поэтому женщине пришлось искать специалиста получше.

— Сходили к другому мастеру, чтобы снять ресницы. Она сказала: «Что это за <…>, которая не пожалела вас, как человека. Вы ведь и без зрения могли остаться!» — добавила возмущенная клиентка.

Мастер же объяснила, что это могла быть обычная аллергическая реакция на клей.

— Ей окулист поставил диагноз аллергический конъюнктивит, стало быть это просто аллергия на компонент клея, — рассказала КП-Челябинск лэшмейкер.

Из-за боли в глазах женщине пришлось срочно снять ресницы. Фото: vk.com/Чёрное&Белое Магнитогорск

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