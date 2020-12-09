В Челябинской области используют новые экспресс-тесты на коронавирус

В областной детской больнице используют новые тесты на коронавирус Фото: Валентина ВАГАНОВА

С конца октября в Челябинской областной детской клинической больнице пациентам, которым требуется экстренная неотложная помощь, делают новые экспресс-тесты. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

— Новый тест, в отличие от предыдущего экспресс-исследования — это мазок из носа и зева, а не анализ крови. К тому же в отличие от предыдущего экспресс-метода, тест позволяет выявить непосредственно сам вирус, а не антитела к нему, которые начинают вырабатываться не с момента заражения вирусом, — рассказывает заведующая микробиологической лабораторией ЧОДКБ Анна Ивановна Рыжкова.

Специалист отметила, что после старого теста требовалось дополнительное ПЦР-исследование из-за перекрестных реакций с другими вирусами, особенно это было актуально в сезон простуд. Теперь в этом нет нужды.

Главврач ЧОДКБ Галина Киреева рассказала, что как только в больнице узнали о появлении более точных тестов, было принято решение о закупке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru