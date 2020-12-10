В Челябинской области ударят 25-градусные морозы

Морозными будут ночи, а днем будет относительно не холодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области к выходным заметно похолодает. По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 11 декабря, температура опустится до -15, -20 градусов, а в горных районах — до -25 градусов. Днем воздух прогреется, ожидается -6, -11. Такой же прогноз синоптики дают на субботу, 12 декабря.

Челябинцам в выходные тоже придется утеплиться, особенно тем, кто выходит из дома рано утром. В ночь на пятницу будет -16,-18, днем столбики термометров поднимутся до -7, -9. Аналогичные температуры ожидаются в субботу.

Напомним, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в декабре погода обойдется без сюрпризов. Месяц будет малоснежным, а небо чаще всего будет затянуто облаками. Температура днем будет колебаться в значениях -4… -15 °С. Ночью — -7… -16 °С.

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