Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 10 декабря составляет 29 649 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за прошедшие сутки заразились коронавирусом 297 человек. Среди них два школьника. Общее число зараженных теперь составляет 29 649 человек.

При этом из больниц накануне выписали 426 южноуральцев. Остаются под наблюдением медиков 9591 пациент. Всего с начала пандемии выздоровели 19 007 жителей области.

За прошедшие сутки умерло 15 зараженных. Основной причиной смерти ковид стал у девяти человек: троих мужчин 60, 65,и 71 лет, а также шестерых женщин 63, 64, 65, 84 и двух 67 лет.

У других умерших были серьезные хронические заболевания:

— пациент, 70 лет — лимфолейкоз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 70 лет — инфаркт, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 82 года — сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 73 года — сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 81 год — пневмосклероз, атеросклероз аорты;

— пациентка, 63 года — очаговый пневмосклероз, гипертрофия миокарда.

Отметим, что общее число скончавшихся пациентов с ковидом в Челябинской области сегодня перевалило за тысячу.

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