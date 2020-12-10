Из техникума в Челябинске экстренно эвакуировались студенты и преподаватели

Инцидент произошел в техникуме имени А.В. Яковлева. Фото: Светлана Маковеева, Google Maps

Сегодня утром, 10 декабря, из техникума имени А.В. Яковлева в Ленинском районе эвакуировались более 160 человек: 133 студента и 33 сотрудника. На место выехали пожарные по повышенному рангу сложности, но очага возгорания не нашли.

— Короткого замыкания, возгорания, задымления не обнаружено. Произошла ложная сработка пожарной сигнализации, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что люди вышли на улицу до приезда огнеборцев. Сейчас учебный процесс восстановлен.

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