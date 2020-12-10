Молодые музыканты получат продюсерскую поддержку МТС

Молодые и быстрорастущие артисты получат поддержку МТС благодаря новому проекту «Студия МТС Live». Для этого компания поможет музыкантам запустить серию коротких студийных выступлений и небольших интервью артистов на площадке МТС Live и в официальных сообществах МТС в социальных сетях. Видео смогут смотреть абоненты любых операторов, а для клиентов МТС, кроме общедоступных записей, будет создаваться эксклюзивный контент — интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами.

Первой группой, выступление которой можно посмотреть в пилотном выпуске Студии МТС Live, стал новосибирский пост-панк дуэт «Буерак». В декабре 2020 года и на новогодних праздниках МТС планирует представить в новом студийном формате также группы и ssshhhiiittt! и Mirele.

В рамках проекта МТС предоставляет платформу, которая поможет связать аудиторию с артистом в формате выступления и презентации группы, что особенно актуально в период ограничений, связанных с пандемией. Если формат покажет свою востребованность, то до конца 2022 года МТС планирует сотрудничество с актуальными отечественными и иностранными исполнителями в Студии МТС Live. Подбор артистов для проекта будет осуществляться экспертной командой МТС Энтертейнмент на основе исследования рынка и с использованием подробного анализа аудитории исполнителей на основе Big Data МТС.

Новый формат работы с артистами позволит МТС Энтертеймент привлечь аудиторию на свои платформы, раскрыть музыкантов для широкой публики и развивать с ними в дальнейшем эксклюзивное сотрудничество, включая продюсирование сольных и фестивальных выступлений. Как крупный игрок на билетном рынке, МТС заинтересован в развитии этого направления.

— Мы тестируем новый проект, строим цифровой «мост» между аудиторией и артистами, и развиваем эксклюзивные форматы сотрудничества с музыкантами. Стратегия МТС Энтертейнмент направлена на работу с музыкальными коллективами всех жанров, так как абоненты МТС — многочисленны и имеют самые разные вкусы. Новый студийный формат позволит поддержать артистов, известных по клубным или фестивальным выступлениям. Они получат более широкую заинтересованную аудиторию и смогут в перспективе расширить количество своих живых выступлений, а мы продолжим изучение музыкальных сегментов, чтобы расширять список этих артистов для нашей аудитории, — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. — Мы видим сильные перемены в отрасли и готовы экспериментировать и пробовать новые форматы, чтобы найти подходы и инструменты, которые позволят рынку развлечений расширять свою аудиторию.

Начиная с марта 2020 года, МТС организовала на платформе МТС Live 21 онлайн-концерт с известными артистами. Аудитория концертов превысила 60 миллионов просмотров.

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