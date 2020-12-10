ЧМК увеличил продажи проката рельсобалочного стана

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») по результатам 11 месяцев 2020 года отгрузил 585 тыс. тонн продукции рельсобалочного стана.Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За период реализовано на 44% больше фасонного профиля ЧМК — это швеллеры, профили различных типов и уголки, которые применяются в строительной отрасли и вагоностроении, а также в сфере добычи полезных ископаемых.

Рост на 15% показал рельсовый прокат, который поставляется для модернизации и строительства железных дорог по всей территории страны. Рельсы ЧМК используются для прокладки «бархатных» путей с низким уровнем шума при движении, в частности, столичного метро.

За период на 4% выросли продажи строительной балки. Она используется при строительстве крупных объектов в России и за рубежом: логистического центра «Почты России» под Уфой, Амурского газоперерабатывающего завода, коронавирусного госпиталя на Камчатке, Актогайского ГОКа в Казахстане и др.

Фасонный прокат различных видов производят на рельсобалочном стане ЧМК. С момента его открытия (2013 год)здесь изготовлено более трех миллионов тонн продукции.

Рельсобалочный стан ЧМК — современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукцией стана являются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.

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