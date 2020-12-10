Челябинское гастропространство разместило по всему городу рекламу с чужим Том Ямом

— Казалось бы все том-ямы одинаковы, но нет. Во-первых, это фото было сделано для рекламных целей по заказу нашего партнера и передано нам по договору оказания маркетинговых услуг. Визуальный материал был нами оплачен и используется в рекламе нашего заведения. Вдвойне досадно за действия челябинских коллег оттого, что именно с этим блюдом мы стали победителем ресторанной премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Челябинске» в 2020 году номинации «Бестселлер меню», — говорит совладелица стритфуд-кафе Joy Wu Татьяна Жильцова. — К «Гастропарку» эти изображения точно отношения не имеют. Мы пока не собираемся принимать каких-то решительных действий, просто хотим призвать к экологичному поведению коллег по цеху.

Можно было бы предположить, что это случайность, если бы этому не предшествовал досадный факт: представители «Гастропарка» вели с Татьяной переговоры о сотрудничестве и открытии корнера Joy Wu в рамках их проекта, в процессе которых Татьяна открыто поделилась, что это блюдо стало своеобразной визитной карточкой заведения. И гости идут в Joy Wu именно за ним, несмотря на обширное и разнообразное меню.

Напомним, что стритфуд-кафе Joy Wu до декабря 2020 года развивалось как одно из заведений франчайзинговой питерской сети и было известно челябинцам как вьетнамское бистро Joly Woo. В настоящее время его совладельцы расторгли договор со своими партнерами в силу того, что питерская концепция «не зашла» в Челябинске. И планируют развиваться в другом направлении, открывая заведения быстрой и качественной азиатской кухни, то есть предлагая гостям полноценные ресторанные блюда в пределах 10 минут.

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